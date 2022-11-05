Kayseri'nin yeni tramvay aracı raylara indi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı'nın ilk tramvay aracının raylara indiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı'nın ilk tramvay aracının yollara indiğini belirtti.

Aracın Kayserispor'un renkleri sarı-kırmızı olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni tramvay aracımız şehrimizin yollarında seyrine başladı hamdolsun. Sarı-kırmızı renkler de bu şehre çok yakıştığı için rengini şehrimizin marka değeri Kayserisporumuzdan alan sarı kırmızı seçtik. Detaylarını ise Erciyes’imizin ihtişamından alan yerli tramvayımız Kayserimize hayırlı olsun."

Başkan Büyükkılıç, 6,7 kilometre uzunluğundaki Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını da aktardı.​​​

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