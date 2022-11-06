Emekli uzman çavuş memleketinde çiftçilik yapıyor

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KAYSERİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 21 yıl görev yapan Kayserili uzman çavuş Mustafa Yabaneri, emekliliğinin ardından döndüğü memleketi Yeşilhisar ilçesinde tarım ve hayvancılık yapıyor.

Elektrik teknisyeni de olan 50 yaşındaki Yabaneri, Gülbayır Mahallesi'nde babasında kalan araziyi ekmekle başladığı çiftçilikte yaklaşık 900 dönüm araziye çerezlik ve yağlık kabak çekirdeği, kuru fasulye, aspir, silajlık mısır, aysberg, kavun, karpuz ekerek üretime katkı sağlıyor.

Lisede elektrik teknisyenliği okuyan, komutanının desteğiyle de Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektrik Bölümü'nü bitiren Yabaneri, eşi ve çocuklarıyla yerleştiği memleketinde aynı zamanda büyükbaş hayvancılıkla da uğraşıyor.

AA muhabirine konuşan Yabaneri, çiftçiliğin baba mesleği olduğunu, emekliliğinin ardından babasının arazisinde üretime başladığını söyledi.

Yabaneri, 8 yıldır çiftçilik yaptığını, bu sürede "Kayseri'nin Çukurovası" olarak bilinen ilçede çeşitli ürünler yetiştirdiğini belirtti.

- "Toprağa emek verirsen karşılığını alırsın"

Köyüne döndüğünde babasının "Emekli memurdan çiftçi olmaz" dediğini aktaran Yabaneri, şöyle konuştu:

"Ama ben azmettim. Köyüne dönmek isteyen diğer emekli arkadaşlarımız ya da başka işlerde başarılı olamayıp da köyüne dönmek isteyenlere tavsiye ederim. Toprak bir başka. Toprağa emek verirsen karşılığını alırsın. Onun için babamın da öğüdü buydu bana, 'Toprağa emek verirsen karşılığını alırsın.' Çalıştık, azmettik, hatalarımızı gördük, aynı hataları yapmamak için özen gösterdik. İlçe Tarım ve Orman müdürlüğümüz, ziraat mühendisi arkadaşlarımızın teknik desteğiyle tarıma gönül verdik ve başarılı olduğumuza inanıyorum. Köy dışında yaşamak zorunda kalan, arazisi olup da bu işe atılmak isteyenlere tavsiyem odur ki gelin, tarıma gönül verin. Hep beraber üretelim."

Buğday hasadından sonra toprağın uzun süre boş kalması üzerine bu yıl bölgede ilk kez ikinci ürün olarak aysberg ektiğini anlatan Yabaneri, "Antalya'dan fideleri aldık. Yaklaşık 4 dekar alana aysberg ektim. Dekarına 6 bin fide gelecek şekilde dikim yaptım. Hem yağmurlama hem damlama sulamayla suladık. Ürettiğim ürün gerçekten güzel oldu. Şu an ikinci kesimini yapıyoruz ürünün. Mahallemizin arazilerinde bu ürünün de yetişebileceğini görmüş olduk." diye konuştu.

Aysberge ilginin yoğun olduğunu belirten Yabaneri, bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Yabaneri, hayvancılığa yabancı olduğunu, yanındaki işçisinin önerisiyle 10 dana aldığını ve bunların da etinden, sütünden faydalandıklarını belirtti.

Keçisi, kazı, tavuğu da bulunan Yabaneri, "Bakımlarıyla ilgilenmek sakinleştiriyor insanı, huzur veriyor." dedi.





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