Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbaydar'dan sporculara ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Masa Tenisi Türkiye Gençler Bölge Takım ve Ferdi Grup Müsabakaları'nda ter döken sporcuları ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Salonu'nda sporcularla bir araya gelen Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi.

Masa Tenisi A Milli Takım Antrenörü Halil Adak ve Genç Kadın Milli Takım Antrenörü Kemal Balım'dan müsabakalar hakkında bilgi alan Çolakbayrakdar, sporculara her türlü desteği verdiklerini belirtti.

Kayseri'nin Türkiye'de masa tenisinin merkezi konumuna geldiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Masa tenisi denildiği zaman Kocasinan Belediyesinin önemli bir yeri var. Çünkü milli takımın ana omurgasını Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oluşturuyor. Gençlerimiz, kendilerini imkan verildiği zaman neler yapabileceklerini gösteriyorlar. Yavrularımız, her katıldıkları müsabakada gerek Avrupa gerekse olimpiyatlarda başarılarla dönüyor. Takımımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri, Türkiye’de masa tenisi merkezi oldu. Ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı her defasında okutturarak, bizleri gururlandırıyorlar. Bundan dolayı çocuklarımızı ve onlarla bu işe emek veren antrenörlerimizi tebrik ediyorum."

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