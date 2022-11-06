Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından öğrenci kulüplerinin katılımları ile düzenlenen "Evim Kampüs" etkinliğinde stant açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Marianne Molu Amfi'deki kulüplerin standını ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Çolakbayrakdar, ülkenin geleceği gençlerin her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Gençlerin daha müreffeh bir Türkiye'de yaşayacaklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Özellikle gençlerimizin içinden faklı kabiliyette bireyler çıkacak. Bizler de gençlerimize, bütün heyecanımız ve gayretimizle daha güzel bir Kayseri ve Türkiye bırakabilmek için çalışıyoruz. Bundan dolayı gençlerimize yönelik Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi ile hizmet veriyoruz. Teknolojik tabanlı eğitimlerin yanı sıra keyifli ve verimli vakit geçirmeleri için kütüphaneler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kayserispor Aşkı-Sanat Aşkı Sergisi

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ, Kayserispor'u konu alan 339 adet eserin yer alacağı "Kayserispor Aşkı-Sanat Aşkı Sergisi"ni açacak.

8 Kasım'da bir alışveriş merkezinde açılacak sergide 29 farklı el sanatı tekniği ile hazırlanmış tablolar, aksesuarlar, takılar ve dekoratif ürünler ile simgesel ürünleri kapsayan el emeği 339 adet eser, Kayserililerin beğenisine sunulacak.

- Talas Gençlik Merkezi İstasyonu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçen aylarda Talas Gençlik Merkezi ziyaretinde gençlere söz verdiği KAYBİS istasyonunun altyapı ve kurulum çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığını belirtti.

Talas Gençlik Merkezi önüne KAYBİS istasyonunun açıldığını aktaran Büyükkılıç, gençlerin talep ve önerilerini daima hassasiyetle dikkate aldıklarını vurguladı.

Mevcut 52 istasyona ilave olarak bu yıl Şehir Hastanesi, Asri Mezarlık, 15 Temmuz Caddesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi istasyonlarını hizmete aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Son olarak da Talas Gençlik Merkezi istasyonu ile toplam 57 istasyon sayısına ulaşmış bulunuyoruz. 650 adet bisiklet ile 57 istasyonda, nitelikli üst seviyede bilgi ve beceriye sahip personelimizle, sağlıklı ve çevre dostu ulaşım anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- KAYMEK'ten Mutlu Evlilik Akademisi

Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin aileye yönelik çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkezin vatandaşlardan yoğun ilgi gören Mutlu Evlilik Akademisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, ailelere sahip çıkma anlayışı içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Büyükkılıç, 5 Kasım'da yedinci mutlu evlilik akademisinin başladığını anımsatarak, "Aile yapısı bozulmuş toplumun geleceği karanlıktır. Aile gibi önemli bir sosyal yapının sağlam şekilde ayakta durmasının, psikolojik, sosyal ve diğer tüm yönleriyle sağlıklı bireyler yetiştirmenin yolu elbette ki temellerinin de sağlam atılmasıyla mümkündür. Kayseri Büyükşehir olarak bu bilinçle hareket ediyor, faaliyetlerimizi de çeşitlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



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