Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 11,60 gram sentetik uyuşturucu ile 0,30 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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