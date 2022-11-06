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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 11,60 gram sentetik uyuşturucu ile 0,30 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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