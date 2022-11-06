Kayseri'de dedektörle tarihi eser arayan 3 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Özvatan ilçesinde dedektörle tarihi eser arayan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Özvatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zırha Kalesi mevkisinde, dedektör ile tarihi eser aradıkları belirlenen K.D, T.D. ve N.Ö'yü suçüstü yakaladı.

Operasyonda 3 dedektör ve çapaya el konuldu.



Şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.