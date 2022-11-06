Kayseri'de hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesine ait büyükbaş hayvan çiftliği çevresinde gezen şüpheli bir aracı takibe aldı.

Ekipler, bir süre sonra araçtaki G.K, M.Ç. ve Z.Ç'yi çiftlik içindeki elektrik kablolarını keserken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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