Kayseri'de kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kaçak kazı yapan zanlı gözaltına alındı.

Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ebulhayır Mahallesi'ndeki merada kepçeyle kaçak kazı yapan B.T'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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