Kayseri'de dağcılar 3 bin 478 metre yükseklikte şehitler için dua etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağcılar, tırmandıkları Aladağlar'da şehitler için dua etti.
Kayseri Dağ Kurtları Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, kulübün Yahyalı ilçesinde bulunan üyeleri Eğri Yaylası'ndan başlayarak, toplam 12 saatte 18 kilometre yol yürüdü.
Aladağlar'da ilk olarak 3 bin 216 metredeki Hacet tepesi bölgesine ulaşan sporcular, daha sonra belirledikleri rotada ilerleyerek 3 bin 478 metre yüksekliğindeki Davlumbaz tepesine vardı.
Dağcılar, burada Türk bayrağı açıp, hayatını kaybeden şehitler için dua etti.