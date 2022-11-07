Kayseri'de bir evde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke, tabanca, kama, bakır kap ve takı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 350 sikke, 62 bakır kap, 13 yüzük, 4 toplu tabanca, 3 kama, 2 ok ucu, 2 Kur'an-ı Kerim, kolye ucu, balta, tablo, ayna ile dedektör ve başlıkları bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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