Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 38 DT 716 plakalı otomobil, İnecik Mahallesi Sakar Eşmecik Caddesi'nde karşı yönden gelen 38 DT 716 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 38 DT 716 araç, olay yerinden yaklaşık 150 metre uzaklıkta durabildi.

Yaralanan 4 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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