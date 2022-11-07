Fatih Erbakan, trafik kazasında yaralanan partilileri Kayseri'de ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara'daki 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönerken Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan partilileri ziyaret etti.

Kente gelen Erbakan, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıların ailelerine çiçek takdim edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erbakan, hastane yetkililerinden yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kentteki özel bir hastanede tedavi gören yaralıyı da ziyaret eden Erbakan, yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Erbakan, Şehir Hastanesindeki hastanın gözündeki sıkıntıdan dolayı ameliyata alındığını, özel hastanedeki hastanın ise kolundan yaralandığını söyledi.

Kazada yaralanan 17 kişiden bazılarının taburcu edildiğini, tedavileri sürenlerin, hayati tehlikesi bulunmadığını aktaran Erbakan, "Bu iki kardeşimiz için de herkesin dua etmesini istiyoruz, bekliyoruz. Cenab-ı Allah acil şifalar versin. Teşkilatımıza, hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizim büyük kongremize katılan 1000'in üzerindeki otobüsten birinde bu yaşandı. Takdiriilahi. Çok büyük üzüntü yaşadık. Haber aldığımız andan itibaren de dua ediyoruz, inşallah duaların bereketiyle kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur." diye konuştu.

Tevfik Aras yönetimindeki 38 GH 373 plakalı otobüs, dün Kırşehir-Kayseri kara yolu Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrilmiş, yaralanan 17 kişi çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

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