Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşümün devam ettiği Uğurevler Mahallesi'nde yeni konutların temeli törenle atıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 47 dairenin temel atma töreninde, ilçenin 10 bölgesinde kentsel dönüşüm projelerinin sürdüğünü söyledi.

Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu'nun da yenilendiğini aktaran Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş şartlarda yaşam alanına kavuşmasını amaçladıklarını belirtti.

Kentsel dönüşüme yoğun talep olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, "Özellikle Argıncık bölgesinde kentsel dönüşüm için yoğun talep vardı. Bu bölge için denemediğimiz yöntem kalmadı. Argıncık bölgesi, zor bir bölge ama biz yılmadık ve 9 Kasım'da ilk etabın temelini atacağız, arkasından ikinci ile üçüncü etabın anlaşmaları gelecek. Farklı metotlar uygulayarak, Argıncık bölgesinde kararlılıkla sonuca ulaşana kadar devam edeceğiz. Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin geliştiğini ve güzelleştiğini dile getirdi.

Yatırımdan yatırıma ve hizmetten hizmete koştuklarını ifade eden Büyükılıç, kentsel dönüşüm çalışmalarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'ı tebrik etti.

Konuşmaların ardından butona basılarak inşaatın temeli atıldı.



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