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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Ticaret Odası (KTO) AB Bilgi Merkezi, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Yenilenebilir Enerji ve Enerjinin Geleceği" konulu panel düzenlendi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, AGÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele, AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, KTO Genel Sekreteri Mevlüt Çil, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelde, AGÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Evren Mutlugün, AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Türk, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Yardımcısı ve RHG Enertürk Genel Müdürü Murat Aksu ile KCETAŞ Ar-Ge Müdürü Dr. Kürşat Tanrıöven tecrübe ve bilgilerini gençlerle paylaştı.

- Büyükşehir Belediyesinden kitap okuma yarışı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) vatandaşlara yönelik "Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan" sloganıyla ödüllü kitap okuma yarışması düzenleyecek.

18-40 yaş arası vatandaşların katılabileceği, Rasim Özdenören'in "Gül Yetiştiren Adam", Nazan Bekiroğlu'nun "Nar Ağacı" ve Cengiz Aytmatov'un "Gün Olur Asra Bedel" kitaplarından her biriyle ilgili ayrı ayrı olmak üzere 3 farklı kitap okuma yarışmasında yarışmacılar, dilediği kitaplardan biri, ikisi veya her üçü için de yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

Yarışmada belirlenen kitap ve kitabın yazarını konu alan 10 adet soru sorulacak. Yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yapmış olan yarışmacılardan her bir kategoride ayrı ayrı ilk üçe girenler, ilan edilen ödülü almaya hak kazanacak.

Yarışmada her bir kategoride birincilere 3 bin, ikincilere 2 bin ve üçüncülere 1000 lira ödül verilecek.

- Büyükşehirden lösemili çocuklara moral

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Ofisi ile 300 lösemili çocuğa ve ailelerine moral etkinliği düzenledi.

Alparslan Parkı'ndaki etkinlikte, şişme oyun alanları ve sahne gösterileri yapıldı.

Lösemili hasta çocukların en çok ihtiyaç duydukları moral ve motivasyon için sahne alan Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ eğitmenleri, müzik eşliğinde spor ve dans gösterileri sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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