Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde S.T. ile T.D. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda T.D. ve olay yerine yakın bir yerde oturan A.K. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, S.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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