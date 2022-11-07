Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

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KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

Sabah saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, üst kesimler karla kaplanırken 2 bin 200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölgede de kar yağışı görüldü.

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