Kocasinan Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığındaki toplantıda 21 gündem maddesi görüşüldü.

Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, belediye olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıkları belirtti.



Kocasinan'ın her geçen gün büyüyüp geliştiğine vurgu yapan Çolakbayraktar, "Kocasinan'ın her bir noktasında mevsim şartları elverdiği ölçüde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için gece gündüz demeden her koşulda çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Fevzioğlu, Pervane, Mithatpaşa, Ertuğrulgazi, Oruçreis, Boğazköprü, Sanayi ve Çandır Mahallesinde imar plan maddelerinin görüşüldüğü toplantının sonunda bağımsız meclis üyesi Sedat Kılınç istifa ettiğini açıkladı.

