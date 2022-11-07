Kayseri'de hayırseverin yaptıracağı aile sağlığı merkezinin protokolü imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesi ile hayırsever iş birliğiyle yaptırılacak aile sağlığı merkezi ile 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun protokolü imzalandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'nde belediyeye ait 1915 metrekare alana yapılacak tesisin protokolü Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Grup Avenir İnşaat adına hayırsever İbrahim Arık arasında imzalandı.

Valiliğin toplantı salonunda yapılan imza törenine tarafların yanı sıra Vali Yardımcısı Şenol Esmer ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan de katıldı.

Törende konuşan Çiçek, hayırseverlerin Kayseri'de çok sayıda güzel işe imza attığını belirterek "Böyle güzel protokoller ile haftaya başlamanın hayırlı olacağına inanıyorum. Hayırseverimiz sayesinde Talas ilçemizde bulunan Türkiye'nin en büyük 7'nci mahallesine böyle güzel bir eser yapılıyor. Bu bölgenin buna gerçekten ihtiyacı vardı. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın da tesisin bir an önce tamamlanıp vatandaşların hizmetine açılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.





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