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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailesinden habersiz başladığı güreşte Balkan ve Türkiye şampiyonu oldu

AA

Ailesinden habersiz başladığı güreşte Balkan ve Türkiye şampiyonu oldu

KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Ailesinden habersiz antrenmanlara giderek başladığı güreşte milli formayı terleten Onur Yurtada, 9 yıllık kariyerine çok sayıda madalya sığdırdı.

Kayseri Şekerspor Kulübü Sporcusu 19 yaşındaki milli güreşçi Onur Yurtada, ailesiyle Manisa'da yaşarken kendisi gibi sporcu olan sınıf arkadaşının tavsiyesi üzerine 10 yaşında güreşe başlamak istedi.

Bu isteğini paylaştığı annesinin "Bir şey olur" endişesiyle izin vermemesi üzerine Onur, ailesine haber vermeden okul çıkışında arkadaşıyla spor salonuna gitmeye başladı.

Onur, antrenmanlarda gösterdiği azmi sayesinde katıldığı seçmelerde başarılı olarak Manisa Güreş Eğitim Merkezi'ne girmeye hak kazandı.

Sonrasında durumu ailesiyle paylaşan ve onların rızasını alan genç güreşçi, milli formayla katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda çok sayıda madalya kazandı.

Yaklaşık 2 yıl önce Kayseri Şekerspor Kulübüne transfer olan Onur, antrenmanlarını Kayseri Güreş Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.


- "Annem bunu öğrendiğinde bana çok kızmıştı"

Onur Yurtada, AA muhabirine, küçükken hiperaktif bir çocuk olduğunu söyledi.

Bu nedenle sportif faaliyetleri çok sevdiğini belirten Onur, şöyle konuştu:

"Güreş yapmak istediğimde ailem izin vermemişti. Ben de onlardan habersiz spor salonuna gitmeye başladım. Antrenmanlar okul saatime denk gelmiyordu. Ben okuldan direkt antrenmana gidiyordum. Annem bunu öğrendiğinde bana çok kızmıştı. 'Okul çantamı hazırlıyorum' diye antrenman çantamı hazırlıyordum. Bir engelleri yoktu aslında ama annem 'Bir şey olur mu?' diye korkardı. Şimdiki tepkileri iyi çok şükür. 'Yolunu buldun pes etme' diyorlar."

Onur Yurtada, 9 yıllık kariyerine Balkan ve 4 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra, Balkan üçüncülüğü, Avrupa üçüncülüğü ve dünya beşinciliği sığdırdığını dile getirdi.

Antrenmanlarda çok sıkı çalıştığını vurgulayan Onur, "Yaklaşık 5 ay sonra yapılacak Büyükler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefim, büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Antrenörü Salih Güney ise yaklaşık 2 yıldır beraber çalıştıkları genç sporcudan çok memnun olduğunu söyledi.

Onur'un hırslı ve azimli bir sporcu olduğuna değinen Güney, genç sporcunun hedefine emin adımlarla yaklaştığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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