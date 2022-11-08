Anadolu Ateşi, Soğanlı Vadisi'nde sahne alacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin Kapadokya'ya açılan kapısı Soğanlı Vadisi'nde dans topluluğu Anadolu Ateşi'nin gösteri sunacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, sıcak hava balonu uçuşlarının başladığı Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde geçen hafta off-road yarışları yapıldığını anımsattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Spor Toto, Asperox ve Türkiye Motosiklet Federasyonu gibi çok sayıda sponsorun desteğiyle 19-20 Kasım'da vadide Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın düzenleneceğini belirten Büyükkılıç, yarışçıların engel atlama, yokuş tırmanma, kayalıklardan geçme gibi zorlu parkurlarda mücadele edeceğini kaydetti.

Şampiyonanın bir gösteri ile taçlanacağını aktaran Büyükkılıç, "Anadolu'nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi gösteri yapacak. Anadolu Ateşi, 20 Kasım saat 17.30'da Kayseri'mizin Kapadokya'sı Soğanlı Vadisi'nde siz değerli hemşehrilerimizle bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

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