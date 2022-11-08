ERÜ'de poliklinikte kütüphane oluşturuldu

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, sağlık hizmeti alan hastalar için kütüphane oluşturduklarını bildirdi.

Horozoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği ve Kliniği'nde ilk defa oluşturulan kütüphaneye katkılarından dolayı Başhekim Yardımcısı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Özyazgan ile Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu'na teşekkür etti.

Kütüphanede dünya klasiklerinden kısa öykülere, çocuk kitaplarından dergilere kadar türlü eserler olduğunu aktaran Horozoğlu, "Hem bekleyen hastalarımız hem de personelimiz kütüphanemizden faydalanmaya başladı. Bu kitapların hastalarımızın şifasına eşlik etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



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