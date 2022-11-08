ERÜ'de organ naklinin önemine dikkat çekildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Koçyiğit, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Tutkun Talih, Pediatri Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Yel, hekimler ile böbrek nakli yapılan hastalar katıldı.

Burada konuşan Koçyiğit, Türkiye'de şu an 20 bin, Kayseri'de ise 550 civarında organ nakli bekleyen hasta olduğunu bildirdi.

100 nakilden sadece 10'unun kadavradan gerçekleştirildiğini belirten Koçyiğit, "Dolayısıyla bizim şehrimizde de nakil, istediğimiz sıklıkta değil. Bu yıl 13 naklimiz var. Bunların yalnızca 3'ü kadavra. Geri kalan 10'u canlı verici. Biz nakil merkezi olarak İç Anadolu'da bilinen bir merkeziz. Son yıllarda nakil sayımızda ciddi artış mevcut. Toplumun kadavra nakil konusunda bilinçlenmesi ile bu sayının artması lazım." ifadelerini kullandı.

Organ Nakli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Tutkun Talih ise organ nakli konusunda farkındalığın önemli olduğuna dikkati çekti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatri Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Yel de organ bağışı bekleyen hastaların çoğunun çocuk böbrek hastaları olduğunu belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.