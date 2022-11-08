Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de para ve çeşitli malzemeler çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çeşitli adreslerde yaklaşık 100 bin lira, tabanca, sigara ve çeşitli elektronik eşya ile pastırma çaldığı iddia edilen S.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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