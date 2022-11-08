Kayseri'de "Sanayide Kadın Eli Projesi"nin lansmanı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik hazırlanan "Sanayide Kadın Eli Projesi" Kayseri'de tanıtıldı.

Kayseri Ticaret Odasından (KTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu'nun sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirdiği ve Kayseri'de de çalışmalarına başlanan proje için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KTO'daki etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, projenin ciddi farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Kentte her geçen gün fabrika sayısının artığını vurgulayan Çiçek, "Bu projeyi yapmak ve kadınların sanayide istihdama katılmasını sağlamak zorundayız. Kadınlarımızın inanmışlıklarını değiştirmemiz gerekiyor. Kız çocuklarımızın hayallerini büyütmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise proje ile kadınlara ağır sanayi dahil olmak üzere sanayi iş kollarının hepsinde çalışabilme olanağı sağlanacağını aktardı.

İstihdama hiç katılamamış ya da iş arayışında olan kadınlara iş imkanı sunduklarını aktaran Gülsoy, proje ile sanayi kuruluşlarında da nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacağını kaydetti.

Proje ile kadınların istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirten Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü de tüm kadınlara destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu da projenin detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Projenin çıkış fikri Türkiye’de kadınlarımızın istatistiklerini incelediğimizde yüzde 80 hizmet sektöründe yer alıyor. Sanayi sektöründe oranımız yüzde 1 civarında. Sanayide nitelikli istihdam sıkıntısı yaşanıyor. Meslek liselerinden ve üniversitelerden mezun olan binlerce gencimiz ile evde bekleyen kadınlarımızı sanayide buluşturmak istiyoruz. Bu amaçla projemiz 1 yıl önce başladı. Kayseri 15’nci ilimiz olacak. Her ile özel bir model geliştiriyoruz. Bizler bütün paydaşlarımızla sahaya iniyoruz. Etki alanı ise saha çalışmalarımız. Muhtarlarımızla evdeki kadınlarımıza ulaşıyoruz. Toplantılar gerçekleştirerek fabrikalarda işe başlamalarına aracılık ediyoruz."

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