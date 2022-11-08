Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 7'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 3 yıl 4 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 hükümlünün de aralarında olduğu 17 kişi yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüpheliler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.





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