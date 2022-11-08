Kayseri'de evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde çıkan yangında, aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi 125. Sokak'taki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Suriye uyruklu 2 yaşındaki çocukla, anne ve babası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.