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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı yakalandı

AA

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 360 gram sentetik uyuşturucu, 10,20 gram esrar, 0,18 gram kokain, 7 hap, 4 terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 200 lira para ele geçirildi.

Operasyonda 22 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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