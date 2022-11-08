Kayseri'de talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, mobilya fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oymaağaç Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki mobilya fabrikasının talaş silosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan siloda yaklaşık 20 ton talaş olduğu öğrenildi.

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