Kayserispor 2 futbolcusunun sözleşme sürelerini uzattı

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KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, futbolcuları Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı'nın sözleşmelerini 2 yıl uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağ'la 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşme sürelerinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.

Paylaşımda sözleşmelerin her iki oyuncuya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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