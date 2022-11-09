Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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