Kayseri'de tedavileri tamamlanan Mısır akbabası ve kaya kartalı doğaya bırakıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı halde bulunan Mısır akbabası ile kaya kartalı tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Dağı çevresinde vatandaşlarca yaralı halde bulunan kuşların Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Veteriner hekimlerce sağlık kontrolleri yapılan ve doğaya bırakılmaları uygun görülen kaya kartalı ve Mısır akbabası, doğal yaşam alanlarına salındı.

Yaralı kuşlardan Mısır akbabası, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından türü tehlike altında statüsüne alınmış kuşlar arasında yer alıyor.





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