Kayseri'de sulama inşaatları devam ediyor

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KAYSERİ (AA) - "Kayseri Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları Ana İletim Hattı Sulaması" inşaatında çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Kayseri'de 177 bin 800 dekarlık zirai arazinin basınçlı borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan "Kayseri Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları Ana İletim Hattı Sulaması" inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla kentte bulunan 177 bin 800 dekarlık tarım arazisinde modern yöntemlerle basınçlı borulu sistem ile sulama yapılacağını belirten Akca, "İş kapsamında bugüne kadar 2 bin 68 metre boru döşenmiş olup, 2023 yılında kalan 22 bin 932 metre borunun döşenerek işin tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyoekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplam 25 bin metre ana boru hattı ve üzerindeki sanat yapıları yer alan projede, ana boru hattında 2500'lük 2 bin 68 metre çelik boru imalatı tamamlandı.

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