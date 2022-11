Erciyes'te yeni sezon öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ağrı'daki feci kazanın can pazarı görüntüsü!

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te yeni sezon öncesi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen tatbikatta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'ye bağlı arama, kurtarma ve pist güvenliği ekipleri, AFAD, Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, 112 Acil Servis, UMKE, ANDA, İHH Arama Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ortak çalışma yaptı.

Tatbikatta senaryo gereği, tesislerde çıkan arıza nedeniyle 2 bin 400 metre rakımdaki telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından halat yardımıyla indirildi. Teknik arıza da ekipler tarafından kısa sürede giderildi. Yaklaşık bir saat süren tatbikatta 60 kişi görev aldı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, gazetecilere, kayak merkezlerinde kış şartlarında zor işler yapıldığını söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi gibi büyük bir organizasyonda ister istemez bazı aksaklıkların olabileceğini vurgulayan Cıngı, bu olumsuzluklara karşı çok sayıda kuruluşun hazır bulunduğunu ifade etti.

Tatbikatı her yıl yapmaya çalıştıklarını aktaran Cıngı, şunları kaydetti:



"Kış başlamadan yaptığımız tatbikatla kentte arama kurtarmada alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların iletişimini artırmayı hedefliyoruz. Tatbikatta yer alan senaryoya göre her ekip kendi uzmanlık alanındaki görevini yerine getiriyor. Bu kurtarma operasyonuna bugüne kadar hiç ihtiyacımız olmadı ancak her an hazır olmak için tatbikat önemli."

