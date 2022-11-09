Kayseri'de trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

Kazada ölen İdris Ülger (18) için Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazına gencin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ülger'in naaşı İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fevziye-Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi mezunu olan badminton sporcusu Ülger'in, tır şoförü olan babası Dursun Ülger'in de 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Talas ilçesi Yukarı Mahalle Komando Caddesi'nde dün İdris Ülger yönetimindeki 38 AHH 737 plakalı otomobil ile İ.K'nin kullandığı 38 ABP 456 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücüler hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.