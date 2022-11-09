Argıncık Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesinin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Argıncık Mahallesi'ne yaptırılacak ilk konutların temel atma töreni gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahallede düzenlenen temel atma törenine, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, Kocasinan Belediyesini yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Büyükkılıç da şehrin dört bir yanında kentsel dönüşümün sürdüğünü, Alsancak Mahallesi'nde de kentsel dönüşümün başladığını bildirdi.

Çolakbayrakdar ise Argıncık Mahallesi'ndeki kentsel yenileme çalışmasının bölgenin kaderini değiştireceğini belirtti.

Kocasinan Belediyesinin 9 farklı bölgede kentsel dönüşüm projesi yürüttüğünü anlatan Çolakbayrakdar, kentsel yenilemenin sosyal odaklı olması gerektiğine dikkati çekti.

Bu zamana kadar 3 bin 430 adet konutu tamamladıklarını, bir kısmının ise devam ettiğini belirten Çolakbayrakdar, "Sadece konut yapmıyoruz, insanların hayatlarına dokunuyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında kanuni olarak belediyelerin önünü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan protokol tarafından dualar eşliğinde butona basılarak Argıncık Mahallesi'ndeki kentsel yenilemenin ilk temelleri atıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.