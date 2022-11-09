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Kayseri'de belediye ağaçlardan dökülen yaklaşık 1 ton tohumu toprakla buluşturuyor

AA

Kayseri'de belediye ağaçlardan dökülen yaklaşık 1 ton tohumu toprakla buluşturuyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de park, mesire alanları ve refüjlerdeki ağaçlardan dökülen yaklaşık 1 ton tohum yeniden ekiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, park, mesire alanları ve refüjlerde ağaçlardan dökülen atkestanesi, palamut ve diğer tohumlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı personeli tarafından toplandı.

Toplanan yaklaşık 1 ton tohum, eğimli ve erozyona maruz kalabilecek alanlarda tekniğine uygun metotlarla ekiliyor.

Özellikle Erkilet Mahallesi'ndeki tepelik alanlardan başlanmak üzere ekim faaliyetleri sürüyor.​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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