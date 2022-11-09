Kayseri'de belediye ağaçlardan dökülen yaklaşık 1 ton tohumu toprakla buluşturuyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de park, mesire alanları ve refüjlerdeki ağaçlardan dökülen yaklaşık 1 ton tohum yeniden ekiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, park, mesire alanları ve refüjlerde ağaçlardan dökülen atkestanesi, palamut ve diğer tohumlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı personeli tarafından toplandı.

Toplanan yaklaşık 1 ton tohum, eğimli ve erozyona maruz kalabilecek alanlarda tekniğine uygun metotlarla ekiliyor.

Özellikle Erkilet Mahallesi'ndeki tepelik alanlardan başlanmak üzere ekim faaliyetleri sürüyor.​​

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