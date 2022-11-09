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Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

AA

Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yılında saygı, şükran ve rahmetle andığını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de adını altın harflerle yazdırmış büyük bir devlet adamı olduğunu belirten Çiçek, "Bugün millet olarak vazifemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerindeki derinliği kavrayarak, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde yaşamını biçimlendiren nesiller yetiştirmek, ülkemizi birlik ve beraberlik içinde, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için var güçle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk milleti olarak en büyük vazifemiz, Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözlerinde belirttiği gibi ülkemizin, vatanımızın birlik ve beraberlik içinde gelişmesi, daha da büyümesi ve ilelebet payidar kalmasını sağlamaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. Atatürk'ün 'Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar' ifadelerinde yer aldığı gibi bizler de birlik, beraberlik içerisinde daha çok çalışacağız. Bu cennet vatanımıza ne olursa olsun sahip çıkacağımızı her fırsatta gösterdiğimiz gibi Osmanlı'nın, Selçuklu'nun ve Cumhuriyetin torunları ve evlatları olarak değerlerimize, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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