Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bulunan 24 yüzme havuzu, uzaktan izlenip kontrol edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, 10'u Spor AŞ, 14'ü de Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) AŞ'de olmak üzere toplam 24 havuzuyla vatandaşlara hizmet veriyor.

Hayata geçirilen "Havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ile UV cihazı" ile havuzlar artık uzaktan izlenebilecek, kontrol edilebilecek ve halkla paylaşılabilecek.

Buna ilişkin Başkanlık Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a sunum yapıldı.

Yüzde 35 daha az kimyasal kullanımı, yüzde 25 su ve yüzde 25 enerji tasarrufu sağlanan sistemin, bakteri ve viral kirliliği önleme noktasında da faydası olduğu bildirildi.

- KAYMEK bünyesinde LGS deneme sınavı yapılacak

KAYMEK bünyesinde ilk kez online LGS deneme sınavı gerçekleştirecek.

13 Kasım Pazar günü 2 oturumda yapılacak sınavın ilk oturumu 09.30-10.45, ikinci oturum ise 11.30-12.50 saatleri arasında gerçekleşecek.

Toplam 90 sorunun sorulacağı sınava öğrenciler ücretsiz katılabilecek.

- Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından Yeşilhisar'da muhtarlara yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki programda konuşan Büyükkılıç, mahallelerin muhtarlara, şehrin de kendilerine emanet olduğunu belirtti.

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