Kayseri'de 11. kattan düştüğü öne sürülen kadın öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 11. katın balkonundan düştüğü öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre S.Y. (44), Sahabiye Mahallesi Saray Caddesi'nde 14. katlı apartmanın 11. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

S.Y'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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