Kayserisporlu futbolcular Attamah ve Bilal Bayazit öğrencilerle buluştu

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KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserisporlu futbolcular Joseph Attamah ve Bilal Bayazit, öğrencilerle bir araya geldi.

Kayseni İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yukatel Kayserispor'la yapılan protokol çerçevesinde düzenlenen programda futbolcular Attamah ve Bilal Bayazit, Tomarza ilçesinde öğrencilerle buluştu.

Tomarzalı olan kaleci Bilal, "Memleketimde bulunmaktan büyük heyecan duydum. Kayserispor'dan önce izinlerimizde ailemle Tomarza'ya geliyorduk ama bu gelişim anlamlı ve güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle fotoğraf çektiren futbolcular, formalarını da imzaladı.

Programa, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca ile Şemun Akman, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Kayserispor İdari Menajeri Yunus Akbulut ve okulların idarecileri katıldı.





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