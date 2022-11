ERÜ Tıp Fakültesinde eğitime başlayan 375 öğrenci beyaz önlük giydi

Ağrı'daki feci kazanın can pazarı görüntüsü!

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinde eğitime başlayan 375 öğrenci törenle beyaz önlüklerini giydi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, ERÜ Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Tabip Odası Başkanı Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törendeki konuşmasında velilere seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, tıp fakültesinin akademik kadrosu ve imkanlarıyla öğrencilerin başarılı bir tıp fakültesini bitirip, doktor olma yönünde gerekli gayretlerin gösterileceğini belirtti.

Altun, öğrencilere 6 yıllık eğitimleri boyunca vakitlerini boş geçirmemelerini tavsiye etti.

Zamanın çabuk geçtiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Bu süreyi iyi değerlendirmenizi ve donanımlı olmanızı canı gönülden arzu ediyorum. Çünkü sizleri burada yetiştirecek çok ciddi bir akademik kadronun olduğunu ve sizlere her türlü desteği verecek önemli öğretim üyelerimizin olduğunu belirtmek istiyorum. Ben hayatta her zaman şunu düşünmüşümdür, başarılar neye bağlıdır, bir kere mesleğinizi sevmeye bağlıdır. Onun için mutlaka başarılı olmak için ne yapacağım diye çok düşünmüyorsunuz. Bir, mesleğinizi seveceksiniz. Dönem 5'e geldiğinizde acaba ben doktor olacak mıyım yerine büyük bir aşkla mesleğinize bağlı olmanızı tavsiye ediyorum. İkincisi de sürekli çalışmaktır. Naçizane tavsiyem sizlerden, mutlaka hastalarımıza karşı her zaman şefkatli yaklaşmanızı ve mutlu, güler yüz ile hizmet vermenizi rektörünüz olarak istiyorum."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız da doktorluk mesleğinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından 375 öğrenci önlük giydi.



