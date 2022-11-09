Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 15 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 14 yıl 1 ay ile 11 ay 7 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4'ü firari hükümlü 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 11'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü cezaevine teslim edildi.





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