AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu'ndan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, vefatının 84'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

Atatürk ve silah arkadaşlarının milletin ferasetiyle zor şartlarda kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin yılmaz bekçileri olacaklarını aktaran Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığı hizmetler ve yolunda yürüdüğümüz Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. 'İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal…' İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur! İfadeleri cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'i en iyi şekilde anlatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."





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