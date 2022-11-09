Kayseri'de şüphe üzerine üzeri aranan kişiden uyuşturucu çıktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şüphe üzerine üzeri aranan kişiden uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Seyit Burhanettin Bulvarı'nda şüphe üzerine M.L'yi durdurdu.

M.L'nin üst aramasında poşet içerisinde sarılı 9,76 gram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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