Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Niğde ve Kırşehir'de törenlerle anıldı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve siyasi partilerce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Gökmen Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andıklarını, kurduğu cumhuriyetin muasır medeniyetler arasında yer alması için çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Atatürk'ü rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Vali Çiçek ve beraberindekilerin de katıldığı Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin Gültepe Kültür Merkezi'nde hazırladıkları anma programda Atatürk oratoryosu sunuldu, Atatürk'ün sevdiği türküler öğrenciler tarafından seslendirildi.

Atatürk Evi'nde ise Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Sine-i Millet Rölyef Sergisi ziyarete açıldı.

- Sivas

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Vali Şimşek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de gözlerini dünyaya yumduğunda küllerinden yeniden doğan bir millet ve muasır medeniyet yolunda emin adımlarla ilerleyen ülke bıraktı bizlere. Türk milleti, onun önderliğinde en çalkantılı döneminde varlık yokluk mücadelesine girişmiş, sonunda büyük zaferle ve Cumhuriyet ile yüce varlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir." diye konuştu.

Törenin ardından etkinlikler Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan programda, Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi öğrencileri, şiirler okudu ve oratoryo gösterisi sundu.

- Nevşehir

Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri anıta çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Caddeden geçen vatandaşlar ve mesaide olan belediye temizlik görevlileri de saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Anma etkinlikleri, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı serginin açıldığı programda, öğrenciler çeşitli şiir ve türküleri seslendirdi.

-Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam etti.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam eden anma programında, Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan "10 Kasım" konulu resim sergisi gezildi.

Program, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından sergilenen "Mustafa Kemal'ler Ölmez" konulu oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Törene, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Program daha sonra İl Kültür Merkezi'nde devam etti.

- Kırşehir

Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesince Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Saat 9.05'te sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Ardından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi Muharrem Ertaş Konser Salonu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı düzenlendi.

Programda, "Doğumundan Ölümüne Atatürk" filmi izlendi.

Lise öğrencilerinin günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirler okumasının ardından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerince müzik dinletisi sunuldu.

Tören ve programlara, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, daire müdürleri, gaziler ve şehit yakınları, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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