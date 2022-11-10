İncesu OSB'den 230 öğrenciye giyecek desteği

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KAYSERİ (AA) - İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından 230 öğrenciye kıyafet, mont ve ayakkabı yardımı yapıldı.

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü, OSB'de yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik eğitim yardımlarının her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

İncesu OSB'de eğitim gören İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 230 öğrencisinin tamamına kışa girerken kıyafet, mont ve ayakkabı yardımı yaptıklarını belirten Püsküllü, bu öğrencilerin yemek ve ulaşım giderlerine de katkıda bulunduklarını aktardı.

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