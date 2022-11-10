Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) düzenlenen törenle anıldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük binası Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine, rektör yardımcıları Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, senato üyeleri, dekanlar, merkez müdürleri, öğrenciler ile akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Yardımcısı Poyrazoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

- Melikgazi Belediyesinde anma töreni

Melikgazi Belediyesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

Belediye hizmet binası önündeki törene Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi MHP İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, belediye başkan yardımcıları ile belediye çalışanları katıldı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından program sona erdi.



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