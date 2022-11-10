Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç deprem tatbikatına katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki "Çök kapan tutun tahliye tatbikatı"na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen tatbikat öncesi konuşan Vali Çiçek, 13 yurtta 12 bin 460 öğrenci ve personelle tatbikat için hazır olduklarını, canlı bağlantıyla tatbikata katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bildirdi.

Bakan Soylu da tatbikata katılanlara selamlarını iletti. Tatbikatta ikaz zilinin çalması ile katılımcılar, "çök kapan ve tutun" hareketini yaptı, ardından tüm yurt tahliye edildi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında görevli yönetici, personel ve öğrencilere olası afet ve acil durum olaylarındaki doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirilmeler yapıldı.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Türkiye'nin gerçeği olan depreme her an hazırlı olmak gerektiğini, bu hazırlık kapsamında yapılan tatbikatların da büyük önem taşıdığını vurguladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.