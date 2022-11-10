Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 bin ağaç dikecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde 5 bin ağacı toprakla buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri yarın saat 11.00'de Gesi Mesire Alanı'na 5 bin ağaç dikecek.

Programda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli de hazır bulunacak.

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, daha sonra valilik tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma programına katılacak.

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