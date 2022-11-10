Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesinin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla başlattığı 2. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası final karşılaşması sona erdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ile Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvanın şampiyonu Boztepe Mahallesi oldu.

Argıncık Spor Tesisleri'nde oynanan final maçına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik, muhtarlar ve futbolseverler katıldı.

Eleme usulüyle oynanan turnuva sonucunda şampiyon olan Boztepe ve diğer takımları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, turnuvayla mahalleler arasında kaynaşmayı amaçladıklarını belirtti.

- Büyükkılıç, gençlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen "Başkan Gençlerle Buluşuyor" programına katıldı.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetler, yatırımlar ve planladığı faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Gençlerin sorularını da cevaplayan Büyükkılıç, gençlere, donanımlı, eğitimli, sosyal yönü zengin olmaları yönünde nasihatlerde bulundu.

- Melikgazi'de ihale

Melikgazi Belediyesince açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Kazım Karabekir Mahallesi ve Talas'ta bulunan 17 daireden 16'sı satıldı, 1'i pazarlığa kaldı.

Yapılan ihale sonucunda belediye bütçesine 18 milyon 181 bin lira katkı sağlandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemizin gayretleriyle ömrünü tamamlamış mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm Türkiye'ye örnek ve referans oluyor. Bu çalışmalar kapsamında yapılan 17 adet lüks oturmaya hazır dairelerimiz yeni imar yönetmeliğine göre inşa edildi. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Kazım Karabekir Mahallesi'ne ve ilçemize hizmet olarak geri yansıyacaktır."

- Talas'ta ihale

Başakpınar Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesi alanı Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ihale ile satışa çıkarıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında yapılan ihale sonucunda 212 bin 323 metrekarelik küçük sanayi sitesi alanını, 36 milyon 500 bin lira bedelle S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi aldı.

Elde edilen gelir, Talas Belediyesinin ilçeye kazandıracağı yeni yatırımlarda kaynak olarak değerlendirilecek.

İhale sonrası konuşan Yalçın, bu alanın esnafa kazandırılmasıyla hem esnafa hem de şehre katkı sağlanacağına dikkati çekti.











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